OceanGate CEO’su kayıp denizaltı Titan’a ilişkin uyarıları reddetmiş

BBC'nin ulaştığı elektronik postalara göre, film yapımcısı Rob McCallum, 2018'de Rush'a "müşterilerini potansiyel olarak riske attığı" uyarısında bulunup bağımsız bir kuruluş tarafından inceleninceye kadar denizaltını kullanmayı bırakmasını önerdi.

McCallum, yazışmalarında Rush'a "Testlerinizde her türlü özeni göstermenizi ve çok ihtiyatlı olmanızı rica ediyorum. Girişimciliği ve yeniliği ne kadar takdir etsem de potansiyel olarak tüm sektörü riske atıyorsunuz. Aracın (Titan'ın) deniz altı seyahatini kaldırıp kaldıramayacağını denemeler belirleyecek; dikkatli ve güvende olun." uyarılarında bulundu.