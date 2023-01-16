‘Öldürdüklerimi insan gibi görmedim’ demişti: Katliamı savunan Prens Harry’e tepki büyüyor

AFGAN AİLELER ADALET İSTİYOR

Prens Harry, anılarında, öldürdüğü kişiler için "Yani benim sayım 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullanırken, bu kişileri öldürmesini ise "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak tanımlamıştı.

Prens Harry'nin görevi esnasında Helmand vilayetinin Sengin ilçesinde düzenlenen hava saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler, bu kişilerin isyancı ya da terörist olmadığını, sıradan Afganlar olduklarını söyledi. Sivillerin öldürülmesi nedeniyle Taliban yönetiminden önce Afgan makamlarına şikayet girişimlerinin sonuçsuz kaldığını aktaran aileler, Prens Harry'nin de katılma ihtimali bulunan bazı saldırıların soruşturulmasını istiyor.