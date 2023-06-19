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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Ölüm tarlasına 8 bin kurban

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Ölüm tarlasına 8 bin kurban
Amerika Sınır Devriyesi, Meksika sınırında 1998'den bu yana 8 binden fazla sığınmacının öldüğünü kayıtlarına geçirdi. Brooks Bölgesi can kayıplarının en fazla gerçekleştiği bölge ve 'ölüm tarlası' olarak niteleniyor. Amerika-Meksika sınırında dikkatler geçiş noktalarında ama Rio Grande'nin 130 km kuzeyindeki Brooks Bölgesi bir başka sığınmacı krizi yaşıyor. 2012'den 2019'a kadar Güney Teksas'ta en fazla sığınmacı ölümü bu bölgede gerçekleşti. Voice of America sitesindeki habere göre bu nedenle de buraya 'ölüm tarlası' deniliyor.
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Ölüm tarlasına 8 bin kurban
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