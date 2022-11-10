Ölümcül hastalık ana rahminde tedavi edildi

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Doğu Ontario Çocuk Hastanesi'nde Sobia Bashir isimli annenin bebeğine, 2021'de doğum öncesi testlerde ölümcül genetik bir hastalık olan Pompe hastalığı teşhisi konuldu. Daha önce aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden Bashir çifti, bugün 16 aylık olan Ayla için doktorların anne karnında deneysel tedavi teklifini kabul etti.Doktorlar, kalp büyümesi ve kas güçsüzlüğüne neden olan Pompe hastalarında eksik olan enzimi vermek için Ayla'nın annesine hamileliğinin 24. ve 37. haftaları arasında altı infüzyon verdi. Bebekte eksik olan enzim, ultrason tarafından yönlendirilen iğnelerle fetal göbek kordonu damarına enjekte edildi. 22 Haziran 2021'de dünyaya gelen Ayla'nın sağlık durumu normal. Ayla, dünya tıp literatürüne, "bir genetik hastalık için anne karnında tedavi edilen ilk bebek" olarak geçerken, vaka "dünyanın ilk rahim içi tedavisi" olarak tescillendi.