Önseçim yorumu: Trump dönüyor

ABD'DE en son 16 Ağustos'ta Wyoming ve Alaska'da yapılan önseçimlerden çıkan sonuçlar, eski Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki zaferi olarak değerlendiriliyor. Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasına karşı çıkan ve 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle aleyhine oy kullanan kendi partisinden Kongre üyelerine karşı desteklediği adaylar, önseçimlerde dikkat çeken başarı sağladı. Trump'a karşı çıkanların önseçimlerde elenmesi, siyasi çevrelerde Trump'ın Cumhuriyetçi taban üzerindeki etkisinin güçlendiği, hatta "Trump'ın geri dönüşü" şeklinde yorumlara neden oldu.