Ordu’da feci kaza! Otomobil fındık tarlasına yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'daki kaza, Fatsa ilçesi Tepeceik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nin (27) kullandığı 55 KR 250 plakalı otomobil kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sezgin Elibol (49) hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sezgin Elibol ise Aybastı ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.