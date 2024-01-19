Orta Asya’nın güvenliği Türk İHA’larına emanet

Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısı dikkat çekmeye devam ediyor. BBC'de yer alan haberde, Orta Asya ülkelerinde Türk şirketlerin insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ilginin arttığı belirtildi. Haberde, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın bu ülkeler arasında yer aldığı kaydedildi. Bu ülkelerin önemli bir bölümünün, İHA alımında yüzünü gitgide daha fazla Türkiye'ye döndüğü vurgulandı. Haberde, "Peki Orta Asya ülkeleri Türk İHA ve SİHA'larına hangi boyutta ilgi gösteriyor? Kullanım amacı ne?" diye soruldu. Bunun nedeninin söz konusu ülkelerin, ordularının kapasitesini artırmak, sınırlarını güçlendirmek ve ülkelerini 'terörist gruplardan' korumak olduğu ifade edildi.