Ortadoğu’da nüfus artacak Türkiye’de azalacak

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2100 yılına dair ülke nüfus tahminlerine yönelik bir rapor yayınlandı. BM'den 15 Kasım'da yapılan açıklamada dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığı belirtilmişti. Küresel nüfusa sadece son 11 yılda 1 milyar insan eklendiği kaydedilirken, dünya nüfusunun 2080'lerde yaklaşık 10.4 milyar kişiyle zirveye ulaşacağı öngörülmüştü.