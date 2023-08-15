Ortalık cehenneme döndü! Rusya’da korkunç görüntüler: En az 30 ölü

BENZİN İSTASYONUNA SIÇRAYINCA...

Kuzey Kafkasya'da bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın daha sonra tamirhanenin yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından EMERCOM'a bağlı onlarca itfaiye personeli bölgeye intikal etti. EMERCOM, dün gece meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 30 ölü, 105 yaralı | Video

EMERCOM personelinin patlama sonucu oluşan enkazda çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla 3 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığı, can kaybının 30'a yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısı ise 105 olarak açıklandı.