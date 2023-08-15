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Giriş Tarihi: 15.8.2023 10:29

Ortalık cehenneme döndü! Rusya’da korkunç görüntüler: En az 30 ölü

Rusya’da bir benzin istasyonunda yaşanan korkunç patlama büyük yankı uyandırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre otomobil tamirhanesinde başlayan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçradı. Büyük bir patlamanın meydana geldiği olayda en az 30 kişi yaşamını yitirirken 100’ü aşkın yaralı olduğu bildirildi.

DHA
Ortalık cehenneme döndü! Rusya’da korkunç görüntüler: En az 30 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından yangın büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangının söndürüldüğünü, son yapılan tespitlere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BENZİN İSTASYONUNA SIÇRAYINCA...

Kuzey Kafkasya'da bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın daha sonra tamirhanenin yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından EMERCOM'a bağlı onlarca itfaiye personeli bölgeye intikal etti. EMERCOM, dün gece meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 30 ölü, 105 yaralı | Video

EMERCOM personelinin patlama sonucu oluşan enkazda çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla 3 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığı, can kaybının 30'a yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısı ise 105 olarak açıklandı.

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Ortalık cehenneme döndü! Rusya’da korkunç görüntüler: En az 30 ölü
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