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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Otele saldırı: 15 ölü

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Otele saldırı: 15 ölü
SOMALI'DE başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında güvenlik görevlileri ve otel sahibi Abdurrahman Hasan İman'ın da olduğu belirtildi. Çatışmaların gece başlayıp sabaha kadar sürdüğü aktarıldı. Otele giden tüm yollar kapatılırken, çatışma sırasında çok sayıda patlama sesi de duyuldu. Güvenlik görevlileri, çatışmalarda çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Ayrıca aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin çatışma sırasında otelden kurtarıldığı belirtildi. Örgüt, sık sık otelleri hedef alıyor.
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Otele saldırı: 15 ölü
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