Oyun kuracağız oyun bozacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Yüzyılı vizyonlarının Türkiye'yi sistem kurucu aktörlerden biri haline getirmek olduğunu belirtti. "Dört temel stratejik hedef doğrultusunda hareket edeceğiz" diyen Fidan, "Bunlar, bölgemizde barışı ve güvenliği tesis etme, dış ilişkilerimizi yapısal zemine oturtma, refah ortamını geliştirme ve küresel hedeflerimizi ilerletmedir. Bölgemizde barışı tesis etme bağlamında, çatışma alanlarının azaltılmasına yönelik girişimlerimizi yoğunlaştıracağız" dedi.Gelecekteki 5 yılın dış politika hedeflerinin hayata geçirilmesi için tarihi bir fırsat olduğunu bildiren Fidan, "Türkiye'mizin tam bağımsız, gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan etkin ve müessir bir aktör konumunu güçlendirmek için yılmadan çaba göstereceğiz" dedi. Fidan, şunları söyledi:FETÖ-PKK: Bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit, terör örgütleri ve diğer vekil örgütlerdir. Adı ister FETÖ, ister PKK/YPG, ister DEAŞ olsun, tüm ilgili kurumlarımızla birlikte terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz de açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız!Savaşın sona erdirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzerinde her haneye etki eden Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Bunu yapabilen yegâne aktör Türkiye'dir.Siyasi, askeri, ekonomik ve diğer alanlarda mevcut işbirliği ve ittifak sistemlerimizi daha etkin kılmak için çalışacağız. Medeniyet köklerimizi kucaklayan vizyoner Türk Devletleri Teşkilatı girişimi bu kurumsallaşmaya bir örnektir.Anlaşmazlıkların siyasi bir süreçle ve Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulmasının ana savunucusu olmaya devam edeceğiz. Güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız.İhtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Milli davamız Kıbrıs'taki duruşumuz açıktır. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır.Ortadoğu'da barışın tek yolu, uluslararası parametreler temelinde iki devletli çözümdür. Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasıdır.Hassas dengeler üzerine kurulu Balkanlar'da bütün ülkelerin ve milletlerin ortak olarak güven duyduğu ülke Türkiye; siyasi lider ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.Yeni dönemde, Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önemli. Türkiye'siz bir Avrupa Birliği'nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz.