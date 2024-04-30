‘Özgürlükler ülkesi’ sınıfta kaldı

Dünya geneline 'özgürlükler ülkesi' söylemini yerleştiren ABD'nin bu anlayışı sınıfta kaldı. Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilere adeta muhtıra verdi. Yönetim, 3 saat içinde çadırları terk etmezlerse öğrencilerin dönem kayıtlarının silineceği ve sınıfta kalmış sayılacakları yönünde bir kararı öğrencilere iletti. ABD'den dünya üniversitelerine yayılan gösterilerde gözaltı sayısının ise 1000'i geçtiği belirtildi.Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü önünde toplanan öğrencilere, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile akademisyenler de destek verdi. Öğrenciler ABD'de olduğu gibi çadır nöbeti başlattı.