Pakistan Başbakanı Şerif’ten, Hürjet için Erdoğan’a tebrik

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter paylaşımında "Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer vermişti.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaşmıştı.