Pakistan’a yardım kampanyası

Yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Muson yağmurları nedeniyle ülkenin üçte biri sular altında. 440'tan fazlası çocuk olmak üzere toplamda 1265 kişi yaşamını yitirdi. Zarar 10 milyar doları bulacak. BM, 6.4 milyon kişinin vahim durumda olduğunu duyurdu. Pakistan'a yardım elini ilk uzatan ülke olan Türkiye, felaketin izlerinin silinmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Pakistan'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli bölgelerde dün de incelemelere devam etti. Bakanlar Soylu ve Kurum, iki günlük ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Ancak Pakistan'ın talebi üzerine Türk heyetleri çalışmalarına devam edecek.BAKAN Kurum "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yardım kampanyası başlatıldı. Belediyelerimiz seferlik içerisinde. Valilerimiz kampanyayı tüm ülkemize yayacaklar. Pakistanlı kardeşlerimiz için kalıcı imalatlarla Endonezya, Sri Lanka ve Arnavutluk'ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.