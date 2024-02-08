Pakistan’da büyük kaos! Seçim krizinde bir polis öldü

Pakistan'da halk genel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek yeni hükümetin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemleri 90 bin 675 seçim merkezinde yerel saatle 08.00'de başlarken, sandıklar 17.00'de kapanacak.
Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesine bağlı Kot Azam ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, Kot Azam'daki oy verme işlemi geçici olarak durduruldu. Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor.
MOBİL HİZMETLER KESİLDİ
Pakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kötüye giden güvenlik durumu nedeniyle ülke genelinde mobil hizmetleri geçici olarak durdurma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Son dönemde artan ve çok sayıda can kaybına neden olan terör eylemleri ülkedeki güvenlik ortamını sarsmıştır. Bu nedenle güvenlik tehditlerine karşı önlem alma ihtiyacı doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, tam güvenliğin sağlanması amacıyla İran ve Afganistan sınırlarının seçim günü kapatılacağını duyurmuştu.
IMRAN KHAN ADAY OLAMADI
Öte yandan hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle 5 Ağustos'tan bu yana hapiste olan Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında suçlu bulunmuş ve 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Hakkında 5 yıl seçim yasağı bulunan Khan, seçimde aday olamadı.