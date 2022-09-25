Pakistan’da felaket üstüne felaket! Salgın hastalıkla boğuşuyor

Yağışlar yüzünden sel suları altında kalan bölgelerde yüzbinlerce insan derme çatma baraklarda yaşamaya çalışırken kilometrelerce alana yayılan sel suları sıtma, dang humması, ishal ve cilt hastalıklarına neden oluyor. Hastalık yüzünden hastanelerde boş yer bulamayan binlerce sivil Karaçide'ki okullarda aileleriyle birlikte misafir ediliyor.





Sel suları yüzünden evsiz kalan binlerce kişi şehrin farklı noktalarında okullara yerleştirilerek geçici olarak hem barınma sorunları çözülüyor hem de gönüllü hekimler salgın hastalıklarla mücadele eden Pakistanlılara tıbbı destek sağlıyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay ekipleri de selden etkilenen noktalara mobil sağlık merkezleri kurmayı hedefliyor.

OKULLAR SEL MAĞDURLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Pakistan Afet yönetimi ajansı 1 Temmuz'dan bu yana selden etkilenen bölgelerde kurulan seyyar hastanelerde 3 milyona yakın kişinin suyla bulaşan hastalıklar nedeniyle tedavi edildiği söyledi. Yağışlardan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Sind bölgesinde de hastaneler sel kaynaklı hastalık şikayetleri ile gelen hastalarla dolup taşıyor.





Hastanelerde yer bulamayan Pakistanlılara, Sind Eyaletinin en büyük şehri olan Karaçi'nin kenar mahalleri ev sahipliği yapıyor. Evleri, köyleri sular altında kalan binlerce Pakistanlı, gönüllüler tarafından tutulan evlerde bir arada yaşıyor. Şehrin doğusunda bulunan Bilal Colony Korongi bölesindeki 2 odalı bir evde 12 kadın 15 çocuğuyla birlikte çocuklarını tedavi ettirmek için bekliyor.





3 yaşındaki kızının günlerdir yüksek ateş şikâyeti olduğunu söyleyen İşha Gülistan, "Evimiz sular altında kaldı. Yanımıza sadece bir iki parça eşyamızı aldık. Çadırda yaşıyoruz. Kızım çok hastalandı. Onu buraya hastaneye getirdim. Benim gibi kalacak yeri olmayan ailelerle birlikte çocuklarımızı tedavi ettirmek için bekliyoruz" dedi.





Karaçi'deki onlarca okul da evleri su altında kalan Pakistanlılara kapılarını açtı. Onlarca aile sınıflarda bir arada yaşıyor. Okulda kalanların çoğu salgın hastalıklarla boğuşuyor. Sıtmaya yakalanan İrfan Gülbahar'ın başında eşi Gaffura Gülbahar bekliyor. Gaffura Gülbahar, "Sel suları köyü yutunca kaçmak zorunda kaldık. Gidecek bir yerimiz yoktu, bizi buraya yerleştirdiler. Kocam sıtma oldu. Günlerdir yatıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

KIZILAY MOBİL SAĞLIK MERKEZLERİ KURACAK

Salgın hastalıklar Pakistan sağlık sistemini tehdit etmeye devam ederken Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen Pakistan'da selzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Selin ardından salgın hastalıkların arttığını dile getiren Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, "Selden etkilenen bölgelerde sudan kaynaklı hastalıklar artmaya başladı.





3 bölgede 30 bin kişiye hizmet vermek üzere seyyar sağlık üniteleri için hazırlıklara başladık. 3 farklı noktada mobil sağlık timleri oluşturacağız. İçerisinde doktor ve hemşiresi bulunan bu merkezler hastalara ilk müdahaleyi yapacak. Bir hafta içinde bu çalışmaların ilk adımlarını atmış olacağız. Buna bağlı olarak selzedelerin güvenli su temini için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 5 bin aileye su arıtma sistemi dağıtacağız.