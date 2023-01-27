Pakistan’da gizemli hastalık paniği: 2 haftada 18 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

FABRİKADAN ÇIKAN ZEHİRLİ GAZDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.