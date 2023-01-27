Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da gizemli hastalık paniği: 2 haftada 18 kişi öldü
Giriş Tarihi: 27.1.2023 01:41

Pakistan'da gizemli hastalık paniği: 2 haftada 18 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

AA
Pakistan’da gizemli hastalık paniği: 2 haftada 18 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

FABRİKADAN ÇIKAN ZEHİRLİ GAZDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'da gizemli hastalık paniği: 2 haftada 18 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA