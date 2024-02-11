Pakistan’da her iki taraf da zafer ilan etti

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlere ilişkin sonuçlar gelmeye devam ediyor. Seçim komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 253 sandalyenin dağılımını açıkladı. Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 100, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğindeki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz 71 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi 54 sandalye kazandı. Han ve Şerif'in partisi zafer ilan etti. İki liderin zafer ilanı, sonuçların geç açıklanması ve sokak olayları nedeniyle ülkede belirsizlik hakim.