Pakistan’da koalisyon hükümeti için uzlaşı sağlandı

İMRAN HAN'DAN "ÇALINMIŞ OYLARLA" HÜKÜMET KURULMASINA KARŞI UYARI

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın X hesabından yapılan açıklamaya göre, Han, Pakistan'daki seçimlerde adalete ve demokrasiye şiddetle ihtiyaç olduğuna işaret ederek, Ulusal Mecliste "çalınmış oylarla" kurulacak herhangi bir yeni hükümete karşı uyarıda bulundu ve bu durumun ekonomiyi daha da kötü hale getireceğini belirtti.

Han, partisi PTI'nın halkın iradesinden asla taviz vermeyeceğini vurgulayarak "Partime, Pakistan Halk Partisi (PPP), Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) dahil halkın yetkisini çalan hiçbir siyasi partiyle (koalisyon kurulması konusunda) görüşülmemesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.

HİÇBİR PARTİ ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEDİ

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.