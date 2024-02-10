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Giriş Tarihi: 10.2.2024 16:07

Pakistan'da seçim krizi sürüyor! Protestolarda 3 can kaybı

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinde dün seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olaylar sonrası çıkan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

AA
Pakistan’da seçim krizi sürüyor! Protestolarda 3 can kaybı

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde seçim sonuçlarının geç açıklanması nedeniyle düzenlenen protestoda 3 polis hayatını kaybetti, Ulusal Demokratik Hareket Partisi (NDM) lideri Muhsin Davar da silahla yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Davar ve destekçileri, Kuzey Veziristan'ın Miranşah şehrinde seçim sonuçlarının geç açıklanmasını protesto etmek için bir araya geldi.

Protesto sırasında çıkan çatışmada 3 polis yaşamını yitirdi, NDM lideri Davar silahla yaralandı.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.

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Pakistan'da seçim krizi sürüyor! Protestolarda 3 can kaybı
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