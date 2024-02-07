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Giriş Tarihi: 7.2.2024 11:29

Pakistan'da seçim öncesi bombalı saldırı: 12 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerin öncesinde bombalı saldırı gerçekleşti. Milletvekili adayının ofisine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 12 kişinin öldüğü bildirildi.

AA
Pakistan’da seçim öncesi bombalı saldırı: 12 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinde olmadığı belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TERÖR OLAYLARINDA ARTIŞ

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han'a, silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Pakistan'da seçim öncesi bombalı saldırı: 12 ölü
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