Pakistan’ın ‘yılan hikayesi’nde son durum: İmran Han’a tahliye kararı

"ADİL SEÇİM İSTİYORUM"

Eski Başbakan Han ise mahkemede yaptığı açıklamada, ülkede herhangi bir kayıp yaşanmasını istemediğini ifade ederek "Ben sadece özgür ve adil seçim istiyorum." dedi. Han, destekçilerinden barışçıl kalmalarını, şiddet ve kundaklamadan uzak durmalarını, kamu ve özel mülklere saldırmamalarını talep etti.