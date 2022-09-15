Pandemide bitiş çizgisine gelindi müjdesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid- 19 salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 salgınını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz" değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız" diye konuştu.