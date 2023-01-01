Papa 16. Benediktus yaşamını yitirdi

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, 95 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan, Papa 16. Benediktus'un dün Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda öldüğünü duyurdu. Asıl adı Joseph Ratzinger olan ve Katoliklerin ruhani lideri seçildikten sonra "Papa 16. Benediktus" adını alan eski lider, 2013 yılında, altı asırdır var olan bu görevden istifa eden ilk Papa olarak tarihe geçti. Eski lider görevini bıraktıktan sonra Vatikan'da inzivaya çekilmişti. Alman din adamı Ratzinger'in papalık dönemi, Eylül 2006'da İslam'a yönelik sarf ettiği sert sözler, Katolik Kilisesi içindeki istismar hadiseleri, "Vatileaks Köstebek Skandalı" olarak bilinen belge sızıntıları ve Vatikan Bankası olarak bilinen "IOR"da yaşanan skandallarla hatırlanıyor.Katoliklerin mevcut ruhani lideri Papa Franciscus geçtiğimiz çarşamba günü inananlardan "çok hasta olan" selefi Emerit Papa 16. Benediktus için dua istemişti.