Paris ve Berlin’e PKK ültimatomu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden Suriye'ye olası harekâta, Yunanistan ile yaşanan sorunlardan Rusya- Ukrayna Savaşı'na, ABD ve İsrail ile ilişkilerden Filistin davasına kadar Türkiye'nin dış politikasındaki ana başlıklara dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Fransa'da terör örgütleri paçavralarıyla yapılan eylemlere ilişkin, "Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik, sert şekilde uyardık. Teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı da her iki ülkenin büyükelçilerine verdik" dedi. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu şunları söyledi:Herkes Türkiye'nin bu güvenlik endişelerinin meşru olduğunu kabul ediyor. İsveç ve Finlandiya'dan teknik bir heyet, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir toplantı yaptı. Bu müzakereleri sürdürdüğümüz bir zamanda dahi bu terör örgütleri paçavralarıyla Türkiye aleyhine gösterilerde bulunuyor. Avrupa Birliği'nin (AB) de NATO'nun da listesinde olan bir terör örgütünün bu faaliyetlerine izin veriliyor. Diğer taraftan FETÖ'nün bu ülkelerde faaliyetleri var. İki ülke, Türkiye'nin Suriye'de yine PKK/YPG'ye yönelik operasyonları sebebiyle, Türkiye'ye savunma sanayii ürünlerine ihracat kısıtlaması getirdi. Bu iki ülkenin kendi güvenlik endişelerinin yanında Türkiye'nin güvenlik endişesini anlamaları gerek. Bu hükümetler değişebilir, yarın başka hükümetler gelebilir, 'Bizim bundan haberimiz yoktu' diyebilir. Üye olduktan sonra tutumları değişebilir. O yüzden her şeyi yazılı veriyor, yazılı istiyoruz. Almanya ve Fransa büyükelçilerini önceki gün bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik, sert şekilde uyardık. Misyonlarımız da o ülkelerde temaslarda bulundular. Ayrıca teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için notayı da dün her iki ülkenin büyükelçilerine verdik.Gerek Birleşmiş Milletler'de (BM) gerekse diğer uluslararası örgütlerde ve ülkelerde 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesi kullanılacak. BM ve diğer uluslararası örgütlere göndereceğimiz mektupla artık diğer dillerde de 'Türkiye' isminin nasıl yazılacağını göstereceğiz. Son zamanlarda teröristler bu operasyon bölgelerimize yönelik saldırılarını artırdı. Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırılar da arttı. Bu terör tehdidini içeride de dışarıda da, Irak'ta da, Suriye'de de nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz. Milletimize karşı görevimiz. Bu ulusal güvenlik meselesi. Bazen telefon açanlar oluyor. 'Bunu yapmasanız ne olur?' İşte ABD'den mesajlar geliyor. Sen önce yükümlülüğünü yerine getir. PKK/YPG her bakımdan bölgenin istikrarını bozuyor.Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler normalleşme sürecinde değişik düzeyde temaslar devam ediyor. Ankara ile Abu Dabi arasında siyasi, terörle mücadele, güvenlik gibi geliştirebilecek işbirliği alanları var. Mısır ile ilişkileri tekrar normalleştirmek için temaslar oldu. İsrail ile diyalog sürecimiz, Filistin davası pahasına değil. Filistin konusunda, Kudüs konusunda, Mescid-i Aksa konusunda hassasiyetlerimizi söyledik. F-16 konusunda Türkiye-ABD askeri makamları görüşüyor. F-35 tabii Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları kapsamında ve ilgili yasanın değişmesi gerekiyor.Türkiye, Yunanistan'a ilgili adalar konusunda gerekli uyarıları yaptı. Yunanistan silahsız kalması gereken adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Yunan yetkililer her gün Türkiye'ye 5-10 defa saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar. Bizim halkımızda, bizim milletimizde böyle bir gündem yok. Miçotakis sadece Türkiye'yi eleştirmekle kalmadı ve bir NATO müttefiki ülkenin aleyhine özellikle savunma sanayisiyle ilgili lobi faaliyetleri yürüttü. Bu müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Biz iyi niyetle yaklaşıyoruz ama karşı tarafta iyi niyet yok, husumet var.