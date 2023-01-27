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Giriş Tarihi: 27.1.2023 01:34

Paris'te emeklilik reformuna karşı meşaleli yürüyüş

Fransa'nın başkent Paris'te emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtları meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

AA
Paris’te emeklilik reformuna karşı meşaleli yürüyüş

Paris'te farklı sendikaların çağrısıyla düzenlen yürüyüşe katılan emeklilik reformu karşıtları, ellerinde meşale, çeşitli sendika bayrakları ve "Emekliliğimizi savunalım" yazılı pankart taşıdı.

Gambetta Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili siyasetçiler de katıldı.

Fransız hükümeti, emeklilik reformuyla emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefliyor.

İçeriği açıklandığından bu yana ülkede çeşitli gösteri, grev ve yürüyüşlerle protesto edilen emeklilik reformu gelecek ay Ulusal Meclis'te görüşülecek.

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Paris'te emeklilik reformuna karşı meşaleli yürüyüş
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