Paris'te "Gazze için ateşkes" yürüyüşü: Yağmura aldırış etmeden sokaklara döküldüler

Bastille Meydanı'nda başlayan Filistin'e destek gösterisi, Millet Meydanı'nda son buldu. Gösteriye, Filistin bayrakları ve şemsiyeleriyle katılanlar, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.

İsrail'e yönelik boykot çağrısında bulunan göstericiler, yağmura rağmen "Gazze bir hapishane değil, toplama kampı" sloganı attı.

Paris'te yaşayan ABD'li gösterici Terasia Bradford, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırıma suç ortağı olan hükümetlere karşı öfkesini dile getirmek için bu gösteriye katılmayı önemli gördüğünü" ifade etti.

Bradford, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırmasını, "un katliamı" olarak nitelendirdiğini söyleyerek, "Görüntülere baktığımızda ailelerini doyurmak için giden babaların sokakta insan değilmişçesine öldürüldüğünü görüyoruz. Evde kalıp bir şey yapmamak mümkün değil." dedi.

ABD'nin İsrail'in üzerinden tüm ekonomik desteğini çekmesi gerektiğini vurgulayan Bradford, Fransa dahil diğer devletlerin de İsrail yönetimine yaptırım uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

Bradford, "Tüm ülkelerin, İsrail'e sırtını dönmesi gerekiyor. Böylelikle hükümetlerimizle bu soykırıma ortak olmayız" ifadesini kullanarak, İsrail'in Gazze'de herkesi öldürmeyi kafasına koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan asıllı Fransız gösterici Andrea Kallab, Gazze'de olup bitenlerin herkesi ilgilendirdiğini ve bölgede "insanlığa karşı suç" işlendiğini belirterek, hissettiklerini anlatacak kelime bulamadığını vurguladı.

Kallab, Gazze'de yaşananları 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşen Yahudi soykırımına benzetti.