Paris’te ortalığı karıştıran protesto! ’Ne Macron ne Le Pen’ naraları yeri göğü inletti

"SEÇİM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Protestoya katılan öğrencilerden Julien, "Neoliberal radikalizm ile faşist radikalizm arasında seçim yapmak zorundayız ve bu korkunç bir şey. Seçimi meşrulaştırmak için çekimser olmak istiyorum. Ama kararımı son anketlere göre vereceğim ve eğer Marine Le Pen gerçekten kazanma yolundaysa o zaman Macron'a isteksizce oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sciences Po (Siyasal Araştırmalar Enstitüsü) öğrencileri de bu sabah "Macron istifa et yerini Melenchon'a bırak" ve "Aşırı sağa hayır" sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi.