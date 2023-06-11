Parkta katliam: 27 ölü 53 yaralı

Somali kanlı bir patlama ile sarsıldı. Ülkenin Alt Şabel bölgesindeki Qoryoley kasabası yakınlarında oyun parkında bir roketin patlaması sonucunda çoğunluğu çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. 53 kişi ise yaralandı.Çocukların oynadığı alanda patlama meydana geldiğini belirten bölge yetkililerinden İbrahim Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi. Hayatını kaybeden çocukların 10 ila 15 yaş aralığında olduğu ifade edildi. Malabow, patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tuttu. Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden Eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.Bazı kaynaklar olayın çocukların bulup oynadığı infilak etmemiş roketin patlaması sonucu yaşandığını ifade etti.Ülkede faaliyet gösteren Eş-Şebab terör örgütü başkent Mogadişu'daki Pearl Beach Oteli isimli otele saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 sivil de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 polis de bulunuyor. Çıkan çatışma sonrası otelde bulunan 84 kişi kurtarıldı. Otel saldırısından kurtulanlardan Fowsiyo Abshir, "Çocuklarımla duvardan atlayarak kurtulduk. Allah'a şükür iyiyiz" dedi.Örgüt üyelerinin otel baskınına güvenlik güçlerinin cevap vermesi sonrası çıkan çatışmada 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.