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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Pedofili rezaletinde dördüncü dosya açıldı

Pedofili rezaletinde dördüncü dosya açıldı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların dördüncü kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğrafa yer verildi. Dosyalarda, mağdurlardan Sarah Ransome'un, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiliz işadamı Richard Branson'a yönelik suçlamaları yer aldı. Bill Clinton, Richard Branson ve Prens Andrew'un görüntüleri oldu
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Pedofili rezaletinde dördüncü dosya açıldı
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