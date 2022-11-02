Pelosi saldırganı hakkında karar çıktı!

ÇOK SAYIDA SUÇTAN YARGILANACAK

Lipson, polis raporlarını görmediğini söylerken, "Müvekkilim ile ilk kez dün akşam kısa bir görüşme yapabildim" dedi. Müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin bilgi vermeyen Lipson, "DePape'nin hakkında çok fazla spekülasyon var. Bu kesinlikle araştıracağımız ve savunma ekibi olarak inceleyeceğimiz bir konu" ifadelerini kullandı. San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins ise, "Davanın spekülasyonlara karşı açık olduğu belli. Bu yüzden de konunun tüm platformlara yayıldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.