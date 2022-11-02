Pelosi saldırganı hakkında karar çıktı!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye saldıran David Depape'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.
San Francisco'daki Yüksek Mahkeme'ye çıkarak suçsuz olduğunu iddia eden DePape (42), mahkemede yalnızca yargıcın, adının doğru telaffuz edilmesine yönelik sorduğu soruya "evet" cevabını verdi. Yargıç, DePape'nin kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanmasını hükmetti.
"ZANLI İNTİHAR GÖREVİNDE"
Mahkeme dosyasına göre, Depape'nin "intihar görevinde" olduğunu ve diğer Kaliforniya ve federal politikacıları hedef almayı planladığını söylediği kaydedildi.
Kuzey California Bölge Savcılığının saldırı ve adam kaçırmaktan hakkında iddianame hazırladığı Depape'nin avukatı Adam Lipson, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve zihinsel durumunu inceleyeceklerini ifade ederken, Depape, cuma günü gerçekleştirdiği saldırıdan sonra ilk defa turuncu hapishane kıyafetleri içinde kamuoyu önüne çıktı.
ÇOK SAYIDA SUÇTAN YARGILANACAK
Lipson, polis raporlarını görmediğini söylerken, "Müvekkilim ile ilk kez dün akşam kısa bir görüşme yapabildim" dedi. Müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin bilgi vermeyen Lipson, "DePape'nin hakkında çok fazla spekülasyon var. Bu kesinlikle araştıracağımız ve savunma ekibi olarak inceleyeceğimiz bir konu" ifadelerini kullandı. San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins ise, "Davanın spekülasyonlara karşı açık olduğu belli. Bu yüzden de konunun tüm platformlara yayıldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.
Cinayete teşebbüs, konut dokunulmazlığı ihlali, saldırı, yaşlı istismarı ve kamu görevlisini tehdit etmek suçlarından yargılanan DePape'nin 13 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Bir sonraki duruşmanın 4 Kasım'da yapılması planlanıyor.
NELER OLMUŞTU?
Depape, cuma günü yerel saatle 02.27'de Pelosi'nin evine girmiş, Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı. Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz." dediğini aktarmıştı.
ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi'nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC'de olduğunu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıklamıştı. Paul Pelosi'ye saldıran şüpheli gözaltına alınmıştı.