Pençe-Kılıç Harekatı sonrası KKTC’den Rum kesimine çağrı: Vazgeçin

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

KKTC Meclisi kararı ile terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile PYD/YPG arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Tatar, "GKRY'yi terör ve terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirmeye çağırıyor, dünya insanlığını tehdit eden terör örgütleriyle siyasi saiklerle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.