Pentagon Gazze’ye 2 aylık süre verdi: Faaliyete geçeceğiz!

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü General Pat Ryder, Gazze'ye kurulması planlanan geçici limanın yaklaşık 60 gün içinde faaliyete geçmesini beklediklerini, günde iki milyon öğüne kadar yemek dağıtımı yapılabileceklerini söyledi.

Pentagon Basın Sözcüsü Ryder, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de kurulması planlanan geçici limana ilişkin açıklama yaptı. Ryder, 60 gün içinde bu limanın faaliyete geçmesini beklediklerini belirterek, "Bu gemiler ve mürettebatı, Gazze halkına gemiden kıyıya insani yardım ulaştırılmasına olanak tanıyan bir roll-on/roll-off iskelesi kuracak. İskelenin yaklaşık 60 gün içinde tamamen faaliyete geçmesini bekliyoruz; bu sayede günde iki milyon öğüne kadar yemek dağıtımı yapılabilecek" dedi.

LİMANIN NEREYE KURULACAĞINI AÇIKLAMADI

Ryder, geçici limanın nereye kurulacağını henüz söylemeyeceklerini ancak inşa başladığında bilgilerin paylaşılacağını söyledi. Ryder, "Limanın spesifik konumu konusunda size bilgi verecek durumda değilim. Operasyonun güvenliği için bunu önceden açıklayacağımızı sanmıyorum, ancak elbette liman inşa edilmeye başlandığında, sizi bu konuda bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.