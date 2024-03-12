Pentagon Kongre’den 850 milyar dolarlık bütçe istedi

Beyaz Saray tarafından Kongre'ye gönderilen, 1 Ekim'de başlayacak 2025 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifinden Pentagon'a 849,8 milyar dolar aktarılması istendi.

Bütçe teklifinde, savunmaya yönelik harcamalarda 2024 mali yılına kıyasla yüzde 1'lik artış öngörülürken, teklif, 2024 mali yılının 5 ayının geride kalmasına rağmen başta Ukrayna ve İsrail'e yapılacak askeri yardımları kapsayan ek bütçe talebinin hala Kongre'de görüşüldüğü bir döneme geldi.

BÜTÇEDEN 209 MİLYAR DOLAR İLE EN BÜYÜK PAY DONANMAYA

Pentagon'un 2025 mali yılı bütçesinden donanmaya toplam 203,9 milyar dolar, Hava Kuvvetlerine 188,1 milyar dolar, Kara Kuvvetlerine 185,8 milyar dolar, Deniz Piyadelerine 53,7 milyar dolar ve Uzay Kuvvetlerine de 29,4 milyar dolar aktarılacak.

Bütçe planında, aile konutları, kışlalar, tıbbi klinikler, çocuk gelişim merkezleri ve karakol okulları dahil olmak üzere askeri inşaat için yaklaşık 17,5 milyar dolar talep edilirken, ayrıca ordudaki askeri mensuplara yüzde 4,5'lik, Savunma Bakanlığı bünyesindeki sivil çalışanlara da yüzde 2'lik bir maaş artışı öngörülüyor.

Pentagon'un 2025 mali yılı bütçesi, askere alma konusunda yaşanan zorluklar ve muharebe operasyonlarında daha fazla insansız sistem kullanılması nedeniyle ordudaki aktif görevde bulunan personeli 1 milyon 305 bin 400'den 1 milyon 267 bin 700'e düşürmeyi hedefliyor.