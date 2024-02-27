Pentagon’dan kendini yakan askerle ilgili açıklama

AARON BUSHNELL'İN KENDİSİNİ ATEŞE VERMESİ

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, dün Washington yerel saatiyle 13.00 sularında, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri elbiselerle Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Alevler içinde kalan Bushnell'e Büyükelçilik polislerinden birinin silahını doğrultup beklediği görülürken, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.