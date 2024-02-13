Pentagon’dan Savunma Bakan Austin için açıklama geldi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, Austin'in son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu açıklama, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi Prostat Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Gregory Chesnut tarafından yapılmıştır. Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'e mesane sorununu gidermek üzere genel anestezi altında cerrahi olmayan prosedürler uygulandı. Başarılı bir iyileşme süreci bekliyoruz ve kendisini gece boyunca yakından izleyeceğiz. Hastanede uzun süre kalması beklenmiyor. Bakan'ın yarın normal görevlerine dönebileceğini tahmin ediyoruz. Mevcut mesane sorununun tam iyileşme beklentisini değiştirmesi beklenmemektedir. Kanser tedavisinin seyri iyi yönde olmaya devam etmektedir" dedi.