Peru’da 30 gün olağanüstü hal ilan edildi

Savunma Bakanı Alberto Otarola yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan şiddet olaylarına değinerek, "Hali hazırda devam eden vandalizm, şiddet eylemleri, otoyollarda barikat ve yol kapatma hadiseleri nedeniyle güçlü ve otoriter bir yanıt için ülke geneli 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi." ifadesine yer verdi.