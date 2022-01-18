Pfizer CEO’sundan Omicron açıklaması: Kolay olmayacak!

YENİ AŞININ 3 AY İÇİNDE PİYASADA OLMASI BEKLENİYOR

Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Bourla, "Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak." dedi.

Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid'in, Fransa'da üretileceği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon avro yatırım yapılacağı aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık'ta anti-viral Paxlovid'in Kovid-19'un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.