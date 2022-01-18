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Giriş Tarihi: 18.1.2022 09:19 Son Güncelleme: 18.1.2022 09:24

Pfizer CEO'sundan Omicron açıklaması: Kolay olmayacak!

AA
Pfizer CEO’sundan Omicron açıklaması: Kolay olmayacak!

Son aylarda dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarının oldukça yükselmesine neden olan Omicron varyantına ilişkin Pfizer CEO'su Bourla'dan açıklama geldi. Bourla, Omicron varyantının yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini söyledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Dr. Albert Bourla, Kovid-19'un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunu yaptı.

"OMİCRON'DAN KURTULMAK KOLAY OLMAYACAK"

Bourla, Fransız televizyonu BFMTV'ye verdiği mülakatta, şu anki Kovid-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi.

Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Albert Bourla, "Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ AŞININ 3 AY İÇİNDE PİYASADA OLMASI BEKLENİYOR

Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Bourla, "Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak." dedi.

Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid'in, Fransa'da üretileceği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon avro yatırım yapılacağı aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık'ta anti-viral Paxlovid'in Kovid-19'un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.

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Pfizer CEO'sundan Omicron açıklaması: Kolay olmayacak!
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