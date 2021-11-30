Pizzasından bir dilim aldığı gerekçesiyle meslektaşının cinsel organını yaktı

"BUNLARIN HEPSİ BİR ŞAKA OLMALI"

Webster, başta suçunu reddetse ve sadece pizza parasını almak için odaya gittiğini iddia etse de ardından suçunu itiraf etti. Gözü dönmüş asker, birine kasten ağır bedensel zarar vermekten suçlu bulundu. Disnmor ise yalnızca bir dilim pizza aldığı için bunlara inanamadığını söyleyerek "Bunların hepsi bir şaka olmalı" dedi.