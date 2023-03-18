PKK’lı teröristleri taşırken yere çakılmıştı: Helikopter kazasında şoke eden gelişme!

Biri Avrupa üretimi Eurocopter AS350 olduğu anlaşılan, diğerinin modeli ise belirsiz iki helikopterim mülkiyetinin kime ait olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Erbil merkezli Rûdaw televizyonunda da Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi'nin düşen ilk helikopterin pilotu olduğunu detayı yer aldı. Kazanın hemen ardından terör örgütü PKK, helikopterleri olmadığını belirterek olayla bağlarını reddetmiş, haber ajansı AP'ye konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa ise helikopterin ABD liderliğindeki koalisyona ait olabileceğini ve YPG üyelerini taşıyor olabileceğini söylemişti.