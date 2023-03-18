PKK’lı teröristleri taşırken yere çakılmıştı: Helikopter kazasında şoke eden gelişme!

Son dakika haberleri: Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK ile bağlantılı esrarengiz helikopter kazasında yeni gelişmeler yaşandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 15 Mart'ta Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK teröristleri olduğunu duyurmasının ardından Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yeni bir açıklama geldi.
PİLOT YPG'Lİ ÇIKTI
Daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada 7 kişi taşıyan Eurocopter AS350 tipi bir helikopterin düştüğünü, bölgedeki ikinci helikopterin ise uzaklaştığı söylenmişti.
Esrarengiz kazanın üzerinden geçen iki günün ardından gelen açıklamada, düşen helikopter sayısının bir değil iki olduğu belirtildi. Ana kadrosunu terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden yapılan açıklamaya göre pilotlardan birinin terör örgütü PKK/YPG'den 'Şervan Kobani' olduğu söylendi.
SDG'nin açıklamasında, "15 Mart akşamı Süleymaniye'ye doğru hareket halindeki iki helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düşmesi sonucu Şervan Kobani komutasındaki 9 kişinin öldüğü" ifadeleri kullanıldı.
HELİKOPTERLER KİME AİT?
SDG, helikopterdekilerin ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında görev yaptığını iddia etti. Yapılan açıklamada Duhok'un Çemanke kasabasında düşen helikopter dışında ikinci aracın nereye düştüğüne dair ise bir bilgi yer almadı. SDG, Erbil yönetiminden kazada ölenlerin kendilerine iade edilmesini istedi. İlk helikopterin düşmesi sonrası bölgeye giden Erbil'e bağlı Peşmergelerin, 7 PKK'lının cansız bedenini olay yerinden aldıkları açıklanmıştı.
Biri Avrupa üretimi Eurocopter AS350 olduğu anlaşılan, diğerinin modeli ise belirsiz iki helikopterim mülkiyetinin kime ait olduğu ise belirsizliğini koruyor.
Erbil merkezli Rûdaw televizyonunda da Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi'nin düşen ilk helikopterin pilotu olduğunu detayı yer aldı. Kazanın hemen ardından terör örgütü PKK, helikopterleri olmadığını belirterek olayla bağlarını reddetmiş, haber ajansı AP'ye konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa ise helikopterin ABD liderliğindeki koalisyona ait olabileceğini ve YPG üyelerini taşıyor olabileceğini söylemişti.
PENTAGON REDDETMİŞTİ
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, kazanın ardından kendilerinin SDG'ye pilotluk eğitimi vermediğini söylemiş, "Bildiğim kadarıyla (SDG'ye helikopter pilotluğu eğitimi) vermiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.