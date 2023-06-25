PKK’nın ithal teröristi teslim oldu

MiliSavunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur ve Silopi'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıklamıştı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristlerden birinin Fransa'da yaşarken geçen sene terör örgütüne katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına gönderildiği tespit edildi. "Munzur B." kod adlı terörist ilk ifadesinde Irak'ın kuzeyine gelmeden önce bir süre Yunanistan'da bir kampta kaldığını ve kendisine ilk bilgilerin orada verildiğini söyledi. Öte yandan geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarından birinin Alman vatandaşı bir terörist olduğu, bir diğerinin de yine Fransa'dan terör örgütüne katıldığı ortaya çıkmıştı. Terörist 'Thomas' Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik uzmanları söz konusu durumu, "yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine" yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi