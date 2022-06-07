PKK/YPG’den etnik temizlik

Terör örgütü YPG-PKK, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. Terör örgütü, Tel Rıfat ve Münbiç'i, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor.Bölge sakinlerinden Mustafa Süleyman Şeyho (45) da PKK/ YPG'nin ocak ayında Afrin'e gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı. PKK/YPG'nin güvenli bölgelerdeki insanları hedef aldığını söyleyen Şeyho, "PKK/YPG sivilleri öldürüyor" dedi. Şeyho, "Zeytin Dalı Harekâtı başladığında PKK/YPG bizi tehdit etti. Korktuk Halep'e gittik. Afrin temizlenince geri döndük. Çalışmaya devam ettik. Ocak ayında dükkânımızda otururken teöristler 9 füze attı. 50 gün hastanede yattım. Sivilleri hedef alıyorlar. PKK/ YPG, Afrin'de Kürt istemiyor. Bize hain diyor. Biz hain değiliz. Afrin'den giden Kürtler evinize dönün. Burası güvenli" dedi.TERÖR örgütü YPG/ PKK, Suriye'de Halep il merkezinde yaşları 9 ve 10 olan Afrinli iki kardeşi silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. YPG/ PKK'lı teröristler, Şeyh Maksut Mahallesi'nden 5 Haziran'da Afrin'in Cinderes beldesi doğumlu 9 yaşındaki İbrahim ve 10 yaşındaki Muhammed Şevki Yusuf adlı iki kardeşi kaçırdı.TERÖR örgütü YPG/ PKK'nın işgaliyle yerinden ettiği Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesini ve evlerine dönmeyi istiyor. Münbiç'teki Beni Sait aşiretinin lideri Abdullah Şilaş, "Uzun yıllardır yerimizden edildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını destekliyoruz" dedi.