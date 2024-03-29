Polonya Başbakanı: Dünya yeni bir savaş dönemine girdi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kritik dönemlerin yaşandığına işaret etti. Basına konuşan Tusk, gelecek iki yılın her şeyi belirleyeceğini vurgulayarak "Kimseyi korkutmak istemem ama savaş artık geçmişte kalmış bir şey değil. Bu gerçek ve aslında iki yıl önce başladı. Şu anda en rahatsız edici olan şey, kelimenin tam anlamıyla her türlü senaryonun mümkün olduğu gerçeğidir" dedi. AB'nin savaşa hazır olmadığını dile getiren Tusk, özellikle genç nesil için bunun kulağa yıkıcı geleceğini ancak zihinsel olarak yeni bir dönemin gelişine hazırlanılması gerektiğini söyledi.