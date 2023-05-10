Polonya’dan Rusya’ya nota

Jasina, protesto notanın Rus SU-35 savaş uçağının Karadeniz'de Frontex kapsamında devriye uçuşu yapan Polonya Sınır Koruma Birimi'ne bağlı uçağa yaklaşarak irtifa kaybetmesine ilişkin olarak verildiğini belirterek, "Ciddi bir uluslararası hadise olan Rus tarafının bu provokatif ve saldırgan davranışını şiddetle kınıyoruz" dedi.

UÇAK KRİZİ

Polonya Sınır Koruma Sözcüsü Anna Michalska, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, 7 Mayıs Cuma günü Rus SU-35 savaş uçağının Frontex görevi kapsamında Karadeniz üzerinde devriye uçuşu yapan Polonya Sınır Koruma Birimi'ne bağlı Let L-410 Turbolet uçağına 3 kere yaklaşarak tehlikeli manevralar yapması sonucu Polonyalı mürettebatın uçak üzerindeki kontrolü geçici olarak kaybetmesine yol açtığını, uçağın irtifa kaybettiğini bildirmişti.

Pilotlar kısa süre içinde kontrolü yeniden sağlarken, uçak güvenli şekilde Romanya'nın Köstence şehrindeki havaalanına sorunsuz iniş gerçekleştirmişti. Olayın ardından Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise, "Rus ordusunun bu davranışını provokasyon olarak algılamak gerekli" demişti.