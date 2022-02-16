Prens Charles vakfında skandal! İngiliz polisi başlattı...

İngiliz polisi bugün yaptığı açıklamada, basında yer alan bir Suudi Arabistan vatandaşının Prensin Vakfı'na bağış karşılığında şeref unvanı ve vatandaşlık alması iddialarına karşı soruşturma başlattığını duyurdu. Prensin Vakfı, İngiltere Veliaht ve Galler Prensi Charles'ın yönetimde olduğu bir yardım vakfı olarak biliniyor.

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞINA ŞEREF UNVANI

1925 Şeref (Suistimallerin Önlenmesi) Yasası kapsamındaki suç iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını ifade eden İngiliz polisi, Prensin Vakfı'yla bağlantı kurduğunu ifade etti.

2021 yılında basında yer alan iddialara göre, Prensin Vakfı, bağış karşılığında bir Suudi Arabistan vatandaşına kraliyet şeref unvanı ve İngiliz vatandaşlığı sağlamakla suçlanmıştı.