Prens Harry: Babamı ve abimi geri istiyorum

"SUSKUNLUK İHANETTİR"

Prens Harry'nin CBS televizyonuna verdiği röportaj da 8 Ocak'ta yayınlanacak.

Bu röportajdan da kısa bir kesit yayınlandı. Basının kendilerine yönelik hikayeler uydurduğunu söyleyen Prens Harry, eşi Megan Markle ile Kraliyet'teki görevlerinden istifa etmeden önce Buckingham Sarayı'nın kendilerini savunmadığını kaydetti.

Prens Harry, "Ailenin mottosu, 'Asla şikayet etme, asla açıklama yapma' ama bu sadece bir motto. Son 6 yıldır (Buckingham Sarayı'ndan) bize 'Seni korumak için bir açıklama yapamayız' denildiğinde, bunu ailenin diğer üyeleri için yaptığın zaman, öyle bir noktaya geliyor ki suskunluk ihanettir." ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin röportajına ilişkin açıklama yapılmadı.