Prens Harry’nin ifşa kitabı rekor kırdı

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak eşi Megan Markle ile ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin piyasaya çıkan anı kitabı 'Spare" (Yedek) gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde kopyaları sızan ve önceki gün satışa sunulan Spare, yazılı, e-kitap ve sesli kitap formatlarında tam 400 bin kopya sattı. Beklentinin çok üstünde ve hızlı bir satış yakalayan 416 sayfalık kitap, itiraflar ve suçlamalar ile dolu.Attığı her adım ve açıklamalarıyla her daim dikkatleri üzerine çeken Prens Harry'nin kitabı, bir kraliyet ailesi üyesi tarafından yazılmış en garip kitap olarak yorumlandı. Prensin kitap anlaşmasından ne kadar para kazandığına dair spekülasyonlar da sürüyor. Resmen doğrulanmamış olsa da BBC'de yer alan habere göre yayıncı Penguin Random House, Harry'ye 20 milyon dolar avans ödedi. ET Canada, Prens Harry'nin kitap anlaşmasının 4 kitap için 35 ila 40 milyon dolar ücretten ibaret olduğunu bildirdi. Öte yandan İngilizler, kitaptaki iddialara tepkili. Buckingham Sarayı ise henüz sessizliğini koruyor.Kitapta Harry'nin abisiyle ilgili iddiası ise dikkat çekti. Kendisinin varlık nedeninin abisi Prens William olduğunu belirten Sussex Dükü, onun ihtiyaç duyması durumunda organ bağışı yapabilmesi için dünyaya getirildiğini savundu. Bunu da çocukluğundan beri bildiğini ileri sürdü. Harry, karısı Meghan Markle ile yengesi Prenses Kate Middleton arasında yaşanan krizleri de anlattı. Annesi Prenses Diana'nın 1997'de ölümü ise Harry'nin en büyük travması.