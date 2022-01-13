Protestolara yol açmıştı… Fransız Senatosu’ndan tartışmalı aşı kartı yasasına son karar

Fransa'da uzun süredir tartışmalara neden olan ve aşı karşıtlarını sokağa döken Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, Senato'da görüşüldü. Senato, gece yarısı yasa tasarısını 63 hayır oyuna karşı 249 evet oyuyla kabul etti. Ancak metinde birkaç önemli değişiklik yapıldı.

10 BİN YATIŞLI HASTANIN BULUNMASI GEREKİYOR

Senatörlerin metnine göre aşı kartı her zaman değil, ülke genelinde 10 bin hastanın hastaneye yatışı durumunda uygulanabilecek. Bu limitin altında aşı kartı, sadece insidans oranının yüksek olduğu veya tam aşılama oranının toplam nüfusun yüzde 80'inden az olduğu bölgelerde uygulanabilecek. Ayrıca metne göre aşı kartı 18 yaş üstü kişilerle sınırlandırılacak, reşit olmayan kişiler için "sağlık kartı" uygulaması devam edecek. Bir diğer değişiklik ise aşı kartının zorunlu olduğu yerlerde işletmelerin müşterilerin kimliğini kontrol etmesinin yasaklanması oldu.