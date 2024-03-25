Putin: ABD saldırıda Kiev’in izi olmadığına iknaya çalışıyor

"BU TERÖR SALDIRISI RUSYA'YA KARŞI SAVAŞANLARIN GİRİŞİMİ OLABİLİR"

Diğer daha spesifik, profesyonel soruların yanı sıra tüm bu soruların da cevaplanması gerektiğini belirten Putin, bu terör saldırısının bir "korkutma eylemi" olduğunu ifade etti.

Putin, "Bundan kim yararlanıyor? Bu vahşet, 2014'ten bu yana neo-Nazi Kiev rejiminin eliyle ülkemize karşı savaşanların bir dizi girişiminin yalnızca bir halkası olabilir. Ve Naziler, bilindiği gibi, amaçlarına ulaşmak için en kirli ve insanlık dışı yollara başvurmaktan hiçbir zaman çekinmemişlerdir." diye konuştu.