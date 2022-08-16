Putin ABD’ye ateş püskürdü! ‘Bilinçli yapıyorlar’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki gerilimi azaltmanın, askeri ve politik alanda tehdit ve risklerin üstesinden gelmenin ancak çok kutuplu dünya sisteminin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirterek, "Tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı." dedi. Putin, 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışı için video yöntemiyle yaptığı konuşmada, dünyadaki durumun dinamik olarak değiştiğini, çok kutuplu bir dünya düzeninin ana hatlarının şekillendiğini söyledi.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARIYORLAR"

Rusya Devlet Başkanı, gittikçe daha fazla ülkenin ve halkların kimliklerine, geleneklerine ve değerlerine dayalı olarak özgür, egemen kalkınma yolunu seçtiğini dile getirdi.